De gemeente Alphen aan de Rijn en woningcorporaties Woonforte en Habeko proberen de landelijke overheid over te halen om de verhuurdersheffing, die de corporaties moeten betalen, af te schaffen.

Woonforte (Alphen) en Habeko (Hazerswoude-Dorp) doen mee met een actie van de landelijke branchevereniging Aedes om een einde aan de heffing te maken. De Alphense wethouder Gerard van As heeft er namens de gemeente een brief over gestuurd naar Mariëtte Hamer, de informateur van het nieuwe kabinet.

De verhuurdersheffing is een belasting over sociale huurwoningen. "Hij hangt als een molensteen om de nek van corporaties", zegt Van As. En dat heeft serieuze gevolgen voor de woningbouw.

De gemeente zegt dat Woonforte en Habeko samen de komende tien jaar 120 miljoen euro aan deze heffing kwijt zijn. "Dit betekent een verlies aan investeringsruimte van 240 miljoen euro in Alphen. Hiervan kunnen we 840 noodzakelijke nieuwbouwwoningen extra realiseren", aldus Van As.

De woningcorporaties vinden de nieuwe woningen hard nodig, want de wachtrijen voor sociale huur zijn lang. "We kunnen een derde meer bouwen als de heffing vervalt", zegt Martin Bogerd van Habeko.