De gemeente Alphen aan den Rijn gaat onderzoek doen naar de verkeersimpact die de nog te bouwen wijk Noordrand op omliggende wijken heeft. Dat onderzoek moet de zorgen wegnemen die omwonenden van de Herenweg (N207) en Kalkovenweg nu hebben.

In de polder boven Ridderveld en de Feministenbuurt kunnen 950 woningen komen. Het gemeentebestuur heeft geconcludeerd dat die nieuwbouwwijk prima te ontsluiten is op de genoemde wegen, maar dat die dan wel opgewaardeerd moeten worden.

Omwonenden willen graag weten wat dat voor de verkeersveiligheid betekent. De Herenweg is een provinciale weg en dus heeft de gemeente daarbij wel medewerking van de provincie Zuid-Holland nodig. De provincie heeft nog geen groen licht gegeven om te bouwen in de polder.

De provincie adviseert Alphen om eerst alles binnenstedelijk vol te bouwen. Dat kan over een paar jaar niet meer, zegt de Alphense wethouder Gerard van As (Ruimte). Daarom is bouwen in de Noordrand - maar vooral in de Gnephoekpolder - volgens hem hard nodig. Van As verwacht in juni meer duidelijkheid.

Noordrand moet een groene en waterrijke wijk worden. Onlangs stelde het economische platform EDBA voor om er de "wijk van innovatie" van te maken. Daarbij valt te denken aan een eigen energiesysteem, houtbouw en recyclebaar plastic onder huizen om verzakking door bodemdaling tegen te gaan.