Twee auto's zijn dinsdagochtend tegen elkaar gebotst op de kruising van de Burgemeester Bruins Slotsingel met de Eisenhowerlaan in Alphen aan den Rijn. De schade aan beide voertuigen is groot en het kruispunt is geblokkeerd.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. Mogelijk is een van de betrokken automobilisten door rood gereden.

Een persoon is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.