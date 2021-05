Bij het zwembad De Hoorn in Alphen aan den Rijn zijn dit weekend mensen meteen weer weggegaan, omdat ze dachten dat ze met het hele gezin recreatief konden komen zwemmen. Op dit moment is echter alleen banen zwemmen, binnen of buiten, toegestaan.

"We vinden het heel vervelend wanneer we mensen moeten teleurstellen, maar we moeten ons natuurlijk wel aan de coronaregels houden", verduidelijkt directeur Remco Pielstroom. "Mensen lezen kennelijk niet goed en denken dat met de versoepelingen ook meteen het vrij zwemmen terug van weggeweest is."

Eind januari, veel eerder dan gebruikelijk, ging het buitenbad van De Hoorn open. Binnenbaden moesten toen nog helemaal gesloten blijven. Veel zwemmers kwamen de afgelopen maanden daarom speciaal naar De Hoorn.

Nu ook het binnenbad weer open is, zijn de zwemtijden voor het buitenbad aangepast. Het buitenbad is 's morgens open van 7.00 tot 10.00 uur en later op de dag van 15.00 tot 19.00 uur. Komende zomer worden deze tijden vrijwel zeker weer verruimd.

Zwemmen kan nu ook alleen nog nadat iemand een tijdslot heeft gereserveerd. Dan kun je maximaal een uur zwemmen.