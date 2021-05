Voorzitter Mieke van Dijke is "superblij" met de gift van 40.000 euro van Fonds Alphen (voorheen VSB Fonds) voor de inrichting van het nieuwe pand van Dierenambulance Alphen aan den Rijn.

Vorig jaar bereikte de organisatie, die in Alphen aan den Rijn en wijde omgeving dieren in nood helpt, overeenstemming over de aankoop van een pand aan de Produktieweg bij de Rijnhaven. Dit was mede mogelijk dankzij erfenissen waarvan geld naar de dierenambulance ging.

Het team kreeg ongeveer een half jaar geleden de sleutel en is druk aan het verbouwen. Volgens Van Dijke is een "grondige renovatie van alle technische installaties" noodzaak.