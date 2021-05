Een politieteam (EVA-team) dat is gespecialiseerd in de opsporing van veroordeelde criminelen, heeft in Alphen aan den Rijn een 31-jarige man ingerekend die zijn gevangenisstraf ontdook. Dat gebeurde begin deze maand, zo laat de politie vrijdag weten.

Agenten wisten te achterhalen dat de man in een telefoonwinkel was. Daar is hij ook aangehouden. De rechter veroordeelde de man tot 104 dagen cel voor verkeersovertredingen en het uitgeven van valse bankbiljetten.

Het EVA-team (Executie Vonnissen Afgestraften-team) speurt veroordeelden op die hun opgelegde straf ontduiken. Zij kunnen overvallen, woninginbraken en straatroven hebben gepleegd, maar ook boetes nog niet hebben betaald.