In Koudekerk wordt vrijdag een wormenhotel in gebruik genomen. Alphense wethouder van duurzaamheid, Erik van Zuylen opent het wormenhotel. Zo'n duizend tijgerwormen gaan het groente-, fruit- en tuinafval van 21 huishoudens verwerken.

André Troost werkt als circulair specialist voor de gemeente Alphen en begeleidt het wormenproject in Koudekerk.

"Veel mensen hebben niet echt een beeld bij het begrip 'circulair', maar in het wormenhotel komt het heel zichtbaar tot uitdrukking", zegt Troost. "De wormen zetten gft-afval om in een vruchtbare laag humus, oftewel compost. Als die compost wordt geoogst, kan je hiermee je moestuin bemesten. De boontjes en de sla groeien er lekker op. Na de oogst en de bereiding gaan de restanten weer naar het wormenhotel. Hoe circulair wil je het hebben?"

Het wormenhotel is een speciale liggende kist. "We laten de wormen eerst een weekje bijkomen en als ze gesetteld zijn, gaan ze aan het werk", legt Troost uit. De tijgerwormen krijgen een bodem van bokashi, dat is gefermenteerd organisch materiaal, in dit geval boombladeren uit Alphen. Na een week kan het aanvoeren van het huishoudelijk afval beginnen en worden de wormen operationeel.

De wormen fungeren als buurtproject, vertelt Troost. Volgens Troost is het een proef, die bij succes zal worden uitgebreid. "Al kunnen mensen ook zelf een wormenhotel in de tuin zetten, gewoon in een rolcontainer."