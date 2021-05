Een auto is donderdag het water van rivier de Gouwe in gerold, nadat de automobilist op de Steekterweg in Alphen aan den Rijn vergeten was de handrem erop te zetten.

Het incident gebeurde bij de hefbrug. De scheepvaart op de Gouwe was tijdelijk gestremd.

Brandweerduikers hebben de auto uit het water getakeld met een hijskraan.