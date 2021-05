De politie heeft een twintigjarige man aangehouden in Hazerswoude-Rijndijk op verdenking van bankhelpdeskfraude (spoofing). De man probeerde maandag een vrouw op te lichten door zich voor te doen als een medewerker van de Rabobank.

De vrouw werd gebeld door een 'medewerkster' van de Rabobank met de boodschap dat er via een cyberaanval geprobeerd was om 1.700 euro van haar rekening af te halen.



De 'medewerkster' gaf aan het op te lossen. Ze vroeg de vrouw hierop om de pincode van haar bankpas en van die van haar man. Vervolgens zou een koerier van de bank binnen 45 minuten voor de deur staan om de bankpassen op te halen. De nieuwe bankpassen zouden een dag later worden bezorgd.

De vrouw vertrouwde het niet en schakelde direct de politie in. Ondertussen arriveerde de 'koerier' bij de woning van de vrouw. Ze hield de man aan de praat, zodat de politie ter plaatse kon komen om de man uit Oostzaan aan te houden.



Op het moment van de aanhouding zagen agenten een zwarte Volkswagen Polo de Rijndijk uitrijden. De politie onderzoekt of dit voertuig iets te maken heeft met de oplichtingszaak.