Een twintigjarige bewoner uit Alphen aan den Rijn is zijn rijbewijs verloren, omdat hij met 142 kilometer per uur over de provinciale weg bij Woubrugge reed, meldt de politie dinsdag. Het limiet is daar 80 kilometer per uur.

Ook een negentienjarige Zevenhovenaar raakte zijn rijbewijs kwijt. Hij reed met 120 km per uur over een kruising in Leimuiden waar je maximaal 50 kilometer per uur mag rijden.

Wanneer de twee precies betrapt werden op te snel rijden, is niet bekendgemaakt.