De start van GO Sharing in Alphen aan den Rijn had beter gekund, concludeert de gemeente. De gemeente vindt dat de aanbieder van de nieuwe elektrische deelscooters klachten sneller moet afhandelen.

Dat is de uitkomst van een overleg tussen de gemeente en het bedrijf GO Sharing, dat eind april 75 leenscooters in de gemeente neer heeft gezet. Het was afgesproken dat na twee weken de eerste ervaringen en verbeterpunten zouden worden besproken.

"Geconcludeerd is dat dit een mooi initiatief is en dat er zowel positieve als negatieve reacties zijn", zegt een gemeentewoordvoerder. Kort na de start ging het al mis. De scooters werden gedumpt waar ze niet horen, gestript, en er werd, soms zonder geldig rijbewijs, mee gecrost en geracet.

Die overlast zie je overal waar GO Sharing net begint. "In het begin zijn er altijd meldingen. Bewoners moeten wennen aan het veranderen van het straatbeeld, gebruikers moeten wennen aan het goed omgaan met de regels. Zodra bekend wordt dat overlastgevers boetes krijgen, neemt de overlast af. Zowel de boa's als de politie letten goed op en blijven meldingen doorsturen naar GO Sharing."

Alphen aan den Rijn ziet wel dat afspraken uit de overeenkomst met GO Sharing nog niet helemaal worden nageleefd. Het gaat dan bijvoorbeeld over de snelheid waarmee klachten worden afgehandeld. "Hier hebben we aandacht voor gevraagd", aldus de gemeente.