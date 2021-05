Honderden moslims hebben donderdagochtend in Alphen aan den Rijn in en rond een ondergrondse parkeergarage gebeden. Met hun gezicht naar het oosten knielden bezoekers van moskee El-Fath daar om de vastenmaand ramadan af te sluiten en het Suikerfeest te beginnen.

Omdat er in het gebedshuis aan de Sportlaan met inachtneming van de 1,5 meter afstand plek zou zijn voor hooguit honderd moslims, werd gezocht naar een alternatieve locatie. "Samen met de gemeente en politie is gekeken waar we terecht zouden kunnen", vertelt Najim Kallis van de moskee. "Vorig jaar met het Offerfeest zijn we uitgeweken naar het voetbalveld van Alphia, maar vanwege de weersvoorspellingen kwamen we nu hier op uit."

Om alles in goede banen te leiden, waren er in de garage flesjes neergezet om de plekken te markeren. Kallis: "Zo kon de 1,5 meter afstand goed bewaard worden. Verder moest iedereen een mondkapje dragen, handen desinfecteren en een eigen gebedskleed meenemen, en was handen schudden en knuffelen niet toegestaan."

Omdat alle plekken in de garage op een gegeven moment vol waren, werd ook buiten gebeden. "We hadden onze geluidsinstallatie, microfoon en boxen van de moskee meegenomen, zodat iedereen de preek van de imam goed kon volgen." Wie niet fysiek aanwezig was, kon meekijken via een livestream.

Kallis is erg blij met de vergunning die werd verleend voor het gebed in de garage. "Na een maand vasten kijk je toch uit naar dit moment. Het was een unieke ervaring. Natuurlijk hopen we snel weer in de moskee terecht te kunnen, maar anders zoeken we weer een creatieve oplossing."