Een vrachtwagenchauffeur is dinsdag met zijn voertuig in een sloot terechtgekomen langs de Zevenhovenseweg in Ter Aar. De bestuurder bleef ongedeerd.

De bestuurder moest naar verluidt uitwijken voor een tegemoetkomende auto, waarna de vrachtwagen in de sloot belandde.

De chauffeur kon na het ongeval zelf uit het voertuig klimmen.