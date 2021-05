Een gezin in een woning aan de Boezemlaan in Boskoop is in de nacht van zondag op maandag slachtoffer geworden van een gewapende roofoverval. De twee overvallers hebben een damestas met onbekende inhoud meegenomen.

Volgens buren zijn er geen gewonden gevallen. De politie is sinds 7.00 uur met onderzoek bezig. Agenten met kogelwerende vesten hebben de omgeving uitgekamd. Ook werd een politiehelikopter bij de zoektocht ingezet.

Tegen 10.00 uur stonden nog zeker vijf wagens van de recherche voor de woning. De recherche doet verder geen mededelingen.

Buren vertellen dat het om een gezin gaat met twee kinderen van ongeveer vijftien en achttien jaar oud. Zelf hebben de buren niets van de overval gemerkt. "Er wordt hier nogal gebouwd, achter ons een woonwijk en naast ons aan een woning. We zijn dus wel wat geluid gewend." Ze werden uiteindelijk gewekt door het geluid van de politiehelikopter.