Uit een tankwagen in een woonwijk in Koudekerk is vrijdagmiddag chloor gelekt. De brandweer rukte massaal uit en de omgeving werd afgezet. Volgens Veiligheidsregio Hollands Midden is er geen gevaar voor de omwonenden geweest.

Wel werd opgeroepen om niet naar de locatie te komen.

De tankwagen was bezig met het lossen van het chloor bij een zwembad aan de Kerklaan, toen er een lekkage in de tank ontstond. "Een deel van de vloeistof is op straat terechtgekomen", zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Hollands Midden. De overige vloeistof die uit de tank lekte, is door de brandweer in bakken opgevangen.

"Er hoeven geen woningen ontruimd te worden. Wel kunnen bewoners een chloorlucht ruiken, maar dit levert geen gevaar op. Het advies is om niet naar het zwembad te komen", aldus de woordvoerder. Die raadgeving werd niet helemaal opgevolgd. Op straat was namelijk veel belangstelling voor het incident.

In totaal waren acht brandweerauto's, meerdere politieauto's, fotografen en cameramannen aanwezig in de straat.

Het incident speelde zich af bij het Prins Willem-Alexander Bad, dat op 1 mei zijn deuren wilde openen. Dat ging niet door, onder meer omdat het chloorgehalte nog niet op peil was. Het bad mikte daarna op een opening op 15 mei, maar het is dus nog de vraag of die datum wordt gehaald.