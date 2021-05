De politie van Alphen aan den Rijn ziet sinds het vervallen van de avondklok vooral in de parken groepjes jongeren. Volgens surveillerende agenten gaat dat in het Heempark niet goed. Daar komen steeds meer meldingen van overlast en lawaai. Ook wordt soms vuurwerk afgestoken.

"Een deel van de jeugd wil hier vooral lekker skaten en staat ons gewoon te woord als we komen kijken, maar helaas maakt een ander deel er een potje van", vertelt een woordvoerder van de politie. Die bezoekers laten bij de skatebaan veel afval achter. "En als we dan ter plaatse komen, rennen ze hard weg."

Volgens politiechef John Nieumeijer is de overlast vrij plotseling geconstateerd nadat het een tijdlang rustig is geweest. Hij ziet een direct verband met het vervallen van de avondklok. "Het is voor iedereen, dus ook voor jongeren, weer even wennen dat je 's avonds naar buiten mag. Wat we zien is dat de jeugd soms de grenzen gaat verkennen. Samen met jongerenwerkers en gemeentelijke gebiedsadviseurs moeten we soms dan ook de afspraken aanhalen en opfrissen."

De surveillerende agenten houden daar rekening mee, benadrukt Nieumeijer. "Ze stappen niet meteen met het bonnenboekje tussen de tanden uit de auto. We wijzen jongeren erop dat als ze zich netjes gedragen, ze daarmee begrip verdienen uit de buurt."