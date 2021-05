Uit onderzoek van de landelijke Fietsersbond naar fietspadenverlichting blijkt dat 58 procent van de paden in de regio Alphen aan den Rijn goed verlicht is. Beperkte verlichting is er op 5 procent van de fietspaden, terwijl 36 procent niet verlicht is.

Voor Alphen met z'n omvangrijke buitengebied is dat geen slechte score, zegt de Fietsersbond. Het is namelijk niet te doen om alle paden in het hele buitengebied te verlichten. Bovendien is dat wegens lichtvervuiling ook niet altijd wenselijk.

De gemeente Alphen aan den Rijn zoekt wel naar alternatieve methodes om paden toch te verlichten. Zo plaatst Alphen moderne lantaarnpalen langs het Oostvaartpad bij Hazerswoude-Dorp en aan de westkant van de Heimanswetering richting Woubrugge. Die hoeven niet op het stroomnet te worden aangesloten, omdat ze een zonnepaneel en energiezuinige ledverlichting hebben.

Woordvoerder Frits Nijhof van de Alphense afdeling van de Fietsersbond hoopt dat de gemeente deze oplossing op meer plekken in het buitengebied gaat toepassen. Dat is belangrijk omdat dergelijke routes vaak door scholieren worden gebruikt, maar ook zorgt verlichting voor meer sociale veiligheid.