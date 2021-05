De provincie Zuid-Holland heeft zaterdag in samenwerking met ReefSystems plantenbakken geïnstalleerd op de stalen damwanden van de Gouwe in Boskoop. Hiermee wil de provincie natuur in vaarwegen versterken.

In de bakken zitten waterplanten, die trekken onder meer insectenlarven en waterslakken aan. Deze waterdiertjes lokken weer vissen.

"Als een vis langs een kale damwand zwemt is er weinig te beleven, maar door de groei van waterplanten wordt er onder water een levendige, groene aquawand gecreëerd. Stalen damwanden zijn erg onaantrekkelijk voor beesten en omdat de constructies vaak kilometers lang zijn is de impact hiervan enorm", aldus Max Dijkstra van ReefSystems.

Meindert Stolk, gedeputeerde Economie en Innovatie vult aan: "We ontkomen niet aan de stalen damwanden in onze vaarwegen; anders brokkelt de kade af. Maar er kan niks op groeien, terwijl we tegelijk willen zorgen voor meer biodiversiteit in ons water. Gelukkig zijn er ontzettend innovatieve ondernemers in onze provincie", zegt Meindert Stolk, gedeputeerde Economie en Innovatie.

ReefSystems ontwikkelde het concept voor de plantenbakken in samenwerking met stadsecologen, vismigratiespecialisten en vaarwegbeheerders.