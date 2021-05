Drie bestuurders van scooters van GO Sharing hebben zaterdagavond een boete gekregen, omdat ze geen rijbewijs hadden. De deelscooters waren gehuurd op het account van anderen. GO Sharing neemt passende maatregelen tegen de huurders.

De drie werden door een motoragent betrapt op de Prins Bernhardlaan, vlak bij het Raoul Wallenbergplein.

De scooters zijn sinds een week te huur in Alphen aan den Rijn. Voor het berijden heb je een rijbewijs AM (bromfiets) of B (auto) nodig. De politie houdt de scooters en vooral de bestuurders extra in de gaten, nadat er in Alphen aan den Rijn sprake was van crossen en vernielingen.

De politie is niet te spreken over hoe jongeren nu al misbruik maken van het systeem. "Een deel van de jongeren maakt zich hard voor duurzaamheid en duurzame projecten. Een ander deel van de jeugd is druk bezig met het verpesten van dergelijke projecten", aldus de politie eerder op Facebook.

De politie zegt dat mensen die zonder rijbewijs worden betrapt op het rijden op de deelscooters een boete krijgen. Daarnaast worden hun gegevens doorgespeeld aan GO Sharing, die de formele huurder of accounthouder ook nog een boete van 500 euro geeft.