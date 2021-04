De gemeente Alphen aan den Rijn mocht zelf direct een opruimbedrijf inschakelen nadat in mei 2018 bij een boerderijbrand in Hazerswoude-Dorp asbest in de naastgelegen wijk belandde. Dat heeft de Raad van State vrijdag geoordeeld.

De verzekeraar was naar de rechter gestapt omdat die vindt dat Alphen aan den Rijn na de eerste noodzakelijke werkzaamheden de kans had moeten bieden aan de verzekeraar om de regie over te nemen en de klus af te maken.

De Raad van State vindt dat Alphen juist heeft gehandeld vanwege het "voortdurende spoedeisende belang" om het asbest zo snel mogelijk op te ruimen. Bij het weghalen van asbest onder daken van enkele huurwoningen had de verzekeraar wel ingeschakeld moeten worden. Omdat dit niet is gebeurd, moet de gemeente 15.000 euro terugbetalen aan de verzekeraar.

De verzekeraar van boer William Jacobs, die bij de brand ongedeerd bleef, heeft eerder ruim 300.000 euro betaald aan de gemeente Alphen voor het opruimen van de asbestdeeltjes die op straat, in tuinen en in een speeltuin lagen.

De gemeente Alphen zei bij de Raad van State niks verkeerds te hebben gedaan. "Wij namen onze verantwoordelijkheid richting omwonenden en Jacobs heeft geen euro teveel hoeven betalen."