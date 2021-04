De straat in Alphen aan den Rijn met de meeste parkeerbonnen is de Paradijslaan met 3.047 boetes, gevolgd door de Hooftstraat met 2.793 boetes. Daarna komen de Leeuwerikstraat met 1.923, het Aarplein met 1.861, de Wilhelminalaan met 898, de Hoflaan met 828 en de de Hofzichtlaan met 805.

Deze cijfers staan in de ScancarJaarrapportage 2020, die wethouder Gert-Jan Schotanus (Nieuw Elan) deze week heeft gepresenteerd.

Het inzetten van een scanauto moet ervoor zorgen dat iedereen de boetes betaalt. Het percentage dat de boetes betaalt, ligt nu op 70 procent.

Een scanauto rijdt door de wijken met betaald parkeren en scant de kentekens. Als de auto van het kenteken in een betaald parkeervak staat, vraagt de computer aan het Nationaal Parkeer Register of betaald is voor die plek.

Als dat niet het geval is, merkt de computer de auto aan als 'verdacht' (suspect) en vraagt om de gegevens (eigenaar, etc) van de RDW (Dienst Wegbeheer). De gemeentelijke handhaver (boa) die achter de scanauto aan rijdt krijgt deze gegevens op zijn schermpje, controleert alles en schrijft een bon (naheffing) uit.

Alphense scanauto heeft 1,2 miljoen kentekens gecontroleerd

De scanauto die sinds december 2019 in Alphen aan den Rijn rondrijdt, heeft in de eerste dertien maanden ruim 1,2 miljoen kentekens gecontroleerd.

68.000 parkeerders hadden op dat moment niet betaald. Uiteindelijk leidde dit tot 13.163 boetes van 69 euro (naheffing). Dat zou de gemeente 908.247 euro moeten opleveren.

Het grote verschil tussen het aantal 68.000 'verdachte' auto's en de 13.000 naheffingen komt omdat de wagen een handicaptenkaart had of omdat de wagen al verdwenen was toen de handhaver arriveerde.

Zo'n 1.990 mensen dienden een bezwaar in. 1.026 mensen kregen gelijk of bij hen werd uit coulance de heffing omgezet in een waarschuwing.

Van de 13.163 naheffingen werden er 12.459 opgelegd op auto's met een Nederlands kenteken, 451 met Pools kenteken, 49 met Duits kenteken, 44 met Belgisch kenteken en 160 op andere kentekens.