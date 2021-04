Een brand in een berg houtsnippers is woensdagavond overslagen op een bestelbus bij een kampeerboerderij aan de Willem van der Veldenweg in Leimuiden. Dat meldt de brandweer Hollands Midden.

In de buurt van de brand stonden meerdere voertuigen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand.

Rond 23.10 uur werd het sein brand meester gegeven.