De vorig jaar weggehaalde populaire steiger in de Alphense wijk Nieuwe Sloot komt daar niet op korte termijn terug. Met de buurt zou door de gemeente naar een oplossing worden gezocht, maar dat is nog altijd niet gelukt.

Het bouwwerk zou illegaal zijn neergezet. Ook zou de constructie te zwak zijn. De gemeente moest erkennen dat het plaatsen van de steiger niet vlekkeloos was verlopen en het ding dus moest weghalen. Dat was slikken voor de buurt.

"Eén klager kan het dus voor iedereen verpesten", foeterde een bewoner vorig jaar. Met de buurt zou een oplossing worden gezocht, meldde de gemeente destijds, zodat de steiger kon terugkomen.

Dat is nog niet gelukt. "In koopcontracten staat dat bewoners niet boven water mogen bouwen, dus we snappen het bezwaar tegen die steiger. We bekijken nu of we het bestemmingsplan moeten aanpassen. Hoe dan ook is voor de terugkeer van de steiger een vergunningsprocedure - met mogelijkheid bezwaar te maken - nodig. Dus het kan nog wel even duren, áls de steiger al terugkomt", meldt de gemeente.

Ergernis over herrie van kinderen

Met het mooie weer de afgelopen dagen en ijspret eerder dit jaar was de steiger welkom geweest, zegt Alphenaar Chris de Leeuw. Als vertrekpunt voor een rubberboottocht of schaatsrit.

"Ik begin er een hard hoofd in te krijgen dat de steiger terugkomt", zegt De Leeuw, die namens bewoners van onder meer de Willem van der Veldestraat contact heeft met de gemeente. De houten steiger verdween nadat een bewoner van een wooneiland in Nieuwe Sloot dit had geëist. Die ergerde zich aan herrie van kinderen op het water.

"We zijn nooit gekend in de komst van de steiger", zei de bezwaarmaker, die verder niet op de kwestie wilde ingaan. Hij was niet de enige klager, aldus een woordvoerder van de gemeente.