In de Alphense regio zijn dit jaar minder lintjes uitgereikt dan het jaar ervoor. Dit jaar zijn 36 personen onderscheiden tijdens de jaarlijkse lintjesregen op de dag voor Koningsdag. Vorig jaar waren dat er nog vijftig.

35 mensen uit Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Kaag en Braassem en Nieuwkoop zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zahra Naleie uit Alphen aan den Rijn wordt gezien als hét boegbeeld in Nederland in de strijd tegen meisjesbesnijdenis en is onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De uitreiking verliep, net als vorig jaar, vanwege de coronamaatregelen anders dan normaal. Burgemeester Liesbeth Spies belde de 21 gedecoreerden zelf op om het nieuws mede te delen. Zij krijgen 30 april alsnog hun lintje, in de raadzaal van het gemeentehuis. Drie vrijwilligers van sv ARC krijgen dan hun onderscheiding opgespeld.

Marina van der Velde en Christiaan van der Kamp, burgemeesters van respectievelijk Kaag en Braassem en Bodegraven-Reeuwijk, gingen bij de ontvangers van de lintjes langs. In Nieuwkoop was er wel al een bijeenkomst met de vier gedecoreerden. Dat gebeurde coronaproof: niet burgemeester Robbert-Jan van Duijn, maar de partner of een familielid speldde het lintje op de borst.