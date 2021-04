De gemeente Nieuwkoop verwacht dit najaar het eerste tiny forest (minibos) aan te leggen. Wethouder Antoinette Ingwersen tekende recent voor de aanleg. De gemeente wil het bos samen met het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), een school en buurtbewoners planten.

"Een tiny forest helpt om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en is een prettige omgeving voor allerlei dieren. Bovenal zorgt het voor een gezondere leefomgeving en is het een leuke, interessante en leerzame plek voor kinderen en buurtbewoners", zegt Ingwersen.

Het bos heeft de omvang van een tennisbaan. Er komen veel verschillende bomen en struiken in die vlinders, bijen vogels en kleine zoogdieren moeten lokken. Tegelijkertijd is het een groene plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en kinderen meer kunnen leren over de natuur.

Het bos zorgt in de zomer voor schaduw en bij regen voor een goede waterafvoer. De gemeente gaat nu eerst op zoek naar een geschikte plek voor het tiny forest.