De gemeente Alphen aan den Rijn heeft voor het tweede jaar op rij meer klachten ontvangen dan het jaar ervoor. In 2020 zijn er honderd 'bejegeningsklachten' binnengekomen.

Dat zijn klachten over het handelen of het niet reageren van een bestuurder of medewerker van de gemeente tegenover een inwoner. In 2019 ging het nog om 81 klachten, en in 2018 om 51.

De klachten gingen vooral over het beheer van de openbare ruimte, leefbaarheid en veiligheid. Daarbij kun je denken aan handhaving bij het afvalbrengstation en het opleggen van een parkeerboete.

De gemeente noemt de klachten "een signaal of onbenutte kans waar we van kunnen leren met als doel de dienstverlening te verbeteren".