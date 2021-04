De 144 woonplekken voor arbeidsmigranten aan de Kruisweg in Woubrugge zijn alleen bedoeld voor mensen die werken in de gemeente Kaag en Braassem. De gemeentebesturen van Nieuwkoop en Alphen zijn daar helemaal niet blij mee.

Naar aanleiding van vragen door de VVD geeft wethouder Guus Elkhuizen (Samen Beter Nieuwkoop) aan, dat hij hierover al meerdere keren in gesprek is geweest met wethouder Inge van der Meer van de gemeente Kaag en Braassem. Zij geeft aan, dat het een raadsbesluit was om nieuwe woningbouw voor arbeidsmigranten alleen toe te staan voor de "eigen arbeidsmigranten", dus de mensen die in een van dorpen van Kaag en Braassem werken.

Daar is Elkhuizen het niet mee eens. Volgens hem gaat Kaag en Braassem hiermee in tegen de afspraken, die gemeenten onderling hebben gemaakt. "In de regio zitten we allemaal voor de opgave om arbeidsmigranten te huisvesten", zegt Elkhuizen. Hij laat weten, dat wethouder Gerard van As van Alphen "ook ongelukkig is met deze situatie."

Voor de bouw van de 72 kamers aan de Kruisweg, waar 144 arbeidsmigranten in kunnen slapen, moet de gemeente een bouwvergunning afgeven. Hierover kunnen instanties en mensen hun mening en bezwaren laten weten.