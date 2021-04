Het crematorium van Alphen aan den Rijn gaat van 28 april tot en met 17 mei dicht vanwege een verbouwing. Het crematorium bij de Oosterbegraafplaats krijgt een nieuwe oven.

"We proberen de overlast zoveel mogelijk te voorkomen, maar we zijn toch enige tijd gesloten. In deze periode vinden er geen plechtigheden, crematies en andere activiteiten plaats", meldt het crematorium.

Het ophalen van de as is in overleg wel mogelijk. "Wij begrijpen dat dit voor de inwoners impact kan hebben. Want moet je in die periode uitwijken naar een ander crematorium buiten Alphen aan den Rijn, dan kan dit voor sommige mensen heel vervelend zijn."