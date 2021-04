De grond die is gebruikt bij de bouw van de Máximabrug in Alphen aan den Rijn, is mogelijk verontreinigd. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van Trouw en EenVandaag.

Bij minstens tien dijk-, weg- en waterprojecten zou het milieu mogelijk verontreinigd zijn door hergebruikte grond.

Bij de bouw van de brug is zo'n 100.000 kubieke meter thermisch gereinigde grond als ophoogmateriaal in de landhoofden - steunpunten van de brug in de oever - gebruikt.

Die grond bevat mogelijk verontreinigingen die de grond na reiniging niet meer had mogen bevatten. Thermisch gereinigde grond komt uit bodemsaneringen en is gemengd met teerhoudend asfaltgranulaat. Bij het verhitten onder hoge temperatuur breken schadelijke stoffen af, waarna het product gebruikt mag worden.

Ondanks het reinigen blijken er mogelijk nog tal van schadelijke stoffen in te zitten. De grond komt van recyclebedrijf Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM). Het Openbaar Ministerie (OM) is een strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf gestart.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de omgevingsdienst gevraagd een onderzoek te starten naar de "milieuhygiënische kwaliteit" van de grond in de brug. De resultaten moeten er eind juni zijn, schrijft wethouder Erik van Zuylen (Milieu) in een brief aan de gemeenteraad. "Na ontvangst van de resultaten zullen we ons beraden op vervolgstappen."