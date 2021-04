Hoewel hij dan 77 jaar is, wil wethouder Gerard van As bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar op de kandidatenlijst van Nieuw Elan. Zijn partij werd in 2018 de grootste in de Alphense gemeenteraad en vormde een coalitie met CDA en GroenLinks.

Van As maakt één voorbehoud: "Ik moet dan nog wel gezond zijn, natuurlijk." Dat laatste benadrukt ook de fractievoorzitter van Nieuw Elan en vorige keer lijsttrekker André de Jeu. "Gezondheid is nummer één, maar uiteraard houden wij Gerard er graag bij."

Als wethouder heeft Van As momenteel onder meer de portefeuilles Ruimte en Economische Zaken. Hij maakt er geen geheim van dat hij graag in deze rol zou doorgaan, als de uitslag van de verkiezingen dat volgend jaar rechtvaardigt. "Ik heb nog niet het gevoel dat mijn klus klaar is, dat klopt."

Hij doelt op onder meer de facelift voor het Alphense stadshart en de woningbouwplannen van de gemeente Alphen aan den Rijn. Die wil duizenden huizen bouwen in polder Gnephoek, maar daar steekt de provincie Zuid-Holland voorlopig een stokje voor.

Komend najaar stelt Nieuw Elan de kandidatenlijst vast, aldus De Jeu. Ook hijzelf wil nog wel een aantal jaren door.