in sloten van het centrale deel van de Krimpenerwaard is blauwalg gespot. Bestrijden is niet mogelijk en daarom probeert het waterschap verspreiding te voorkomen. Dit gebeurt door water vanuit de omliggende rivieren het gebied in te laten stromen.

Door regelmatige metingen worden de ontwikkelingen in de gaten gehouden.

Blauwalgen kunnen giftige stoffen bevatten. Het is daarom niet verstandig om in het water te spelen en te zwemmen, of dieren ervan te laten drinken. Het besproeien van groenten met slootwater wordt ook afgeraden. Blauwalg is eigenlijk geen alg, maar het zijn bacteriën die snel kunnen groeien als de watertemperatuur hoog is.

De gifstoffen van blauwalgen zijn ook gevaarlijk voor dieren. Vooral honden die zwemmen kunnen veel water binnenkrijgen doordat zij met hun bek open zwemmen. Met dat water kunnen ze ook blauwalgen en eventueel gifstoffen binnenkrijgen.

Doordat de hoeveelheid water die ze binnenkrijgen groot is ten opzichte van hun lichaamsgewicht, kan dit tot gezondheidsklachten leiden. Honden kunnen er zelfs aan dood gaan. Ook dieren die na het zwemmen hun vacht droog- en schoonlikken, kunnen klachten krijgen.