Alphenaren kunnen vanaf nu een T-shirt of hoody kopen om de door de coronacrisis geraakte horeca in Alphen aan den Rijn een steuntje in de rug te geven.

De kledinglijn Alphen Samen Sterk is een initiatief van Evon Zevenbergen, raadslid namens Nieuw Elan en werkzaam bij Wijnbar&Zo in de Julianastraat, de Vereniging Ondernemers Centrum Alphen (VOC), Alphen Marketing en de gemeente Alphen aan den Rijn.

Per verkocht kledingstuk gaat er 12,50 euro naar de favoriete horecagelegenheid van de koper. De actie is hard nodig, vindt Zevenbergen, want de allerzwaarste klap voor de horeca komt nog, wanneer uitgestelde betalingen voor belastingen en leveranciers betaald moeten worden.

"Een 'kale' crowdfunding opzetten was een stuk makkelijker geweest, maar wij wilden ook graag iets teruggeven aan de mensen die de horeca willen steunen", aldus het raadslid. Een kledingstuk bestellen kan op nuleenzeventwee.nl.

Eerder zei wethouder Gerard van As dat een "bloedbad" dreigt voor de Alphense horeca door de maandenlange gedwongen sluiting. De nodige zaken gingen al failliet of dreigen failliet te gaan.