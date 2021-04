Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn gaat de verkiezingscampagne van het CDA evalueren.

Het is volgens de partij "tijd voor reflectie" na de verkiezingen, waarbij de christendemocraten vier zetels moesten inleveren. pies, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Tweede-Kamerlid en waarnemend partijvoorzitter, gaat de evaluatiecommissie leiden die het landelijk bestuur heeft ingesteld.

Die commissie heeft de opdracht gekregen om onder meer "processen rond kandidatenlijst, opstellen verkiezingsprogramma, lijsttrekkersverkiezingen en leiderschapswissel, campagne en de uitslag" te onderzoeken. CDA-voorzitter Rutger Ploum stapte eerder al op, als 'eindverantwoordelijke' voor de campagne.

Het CDA kende een zeer onrustig jaar in de aanloop naar de verkiezingen. De strijd om het lijsttrekkerschap liep deze zomer erg rommelig. Demissionair minister Hugo de Jonge was de absolute favoriet van het partijbestuur, maar Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt deed ook een gooi naar het leiderschap en verloor maar net. Achteraf werd de uitslag ook nog in twijfel getrokken door mogelijke problemen met het stemsysteem.

Uiteindelijk stopte De Jonge als lijsttrekker. Demissionair minister Wopke Hoekstra werd naar voren geschoven, terwijl hij eerst nog bedankte voor het lijsttrekkerschap. Hoekstra werd door het CDA gezien als serieuze kandidaat tegenover VVD-leider Mark Rutte, maar de campagne verliep met veel tegenslagen.

Hoekstra moest zijn excuses maken voor een schaatsrondje dat niet volgens de coronaregels verliep, en moest in tv-optredens meerdere keren antwoorden op vragen over zijn verkiezingsprogramma schuldig blijven.

De commissie onder leiding van Spies is om een "korte, kernachtige en krachtige evaluatie" gevraagd. Begin juli moet zij haar aanbevelingen presenteren.