Een 72-jarige vrouw is zaterdag rond 13.30 uur beroofd in haar scootmobiel door twee minderjarige verdachten in Alphen aan den Rijn.



De twee "lichtgetinte daders van ongeveer zeventien jaar" reden op een lichtblauwe, metallic scooter en droegen beiden een zwarte hoody.

Ze kwamen vanuit het BP tankstation aan de Burgemeester Bruins Slotsingel en gingen op de Delftzichtweg in de op de Halverwege achter de scootmobiel rijden. Bij het bruggetje bij de Oudshoornse kerk reden ze het slachtoffer klem.

Hier kreeg de vrouw een boksbeugel tegen het gezicht geduwd en eisten de jongens goud en geld. De jongens reden vervolgens weg richting het centrum.

De politie was er snel bij en gaat de camerabeelden uit de omgeving na.