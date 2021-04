De gemeente Kaag en Braassem krijgt er in de komende jaren vijftig openbare oplaadpunten bij. Op dit moment zijn er zestig oplaadpalen voor elektrische auto's in de gemeente.

Het gemeentebestuur heeft met de laadpuntleverancier afgesproken dat bezitters van elektrische auto's voortaan binnen een straal van 200 meter van hun woning een oplaadplek moeten hebben.

Een groot deel van die laadpunten komt naar verwachting op openbare parkeerplekken. Hierdoor daalt het aantal beschikbare parkeerplekken voor mensen die geen elektrische auto hebben.

De promotie van laadpalen om elektrisch rijden te stimuleren, past bij de wens van gemeenten om de samenleving te verduurzamen. Door meer laadpalen te plaatsen, kunnen eigenaren van elektrische auto's straks op meer plekken makkelijk en slim hun voertuig opladen.

Ook in dertig andere gemeenten wordt de maximale afstand van de oplaadplek tot de woning aangepast van 250 naar 200 meter. Hierdoor komen er in die gemeenten in totaal vierduizend laadpunten bij. Het laadtarief blijft de komende jaren 31 cent per kWh.