Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Kaag en Braassem, Waddinxveen, Zuidplas en de Krimpenerwaard mogen zich opmaken voor de komst van honderden openbare laadpalen.

De zes gemeenten zitten in een verbond van dertig gemeenten, waar Rotterdam trekker van is, dat een deal heeft gesloten met energiebedrijf Engie. De komende drie jaar plaatst Engie naar verwachting vierduizend openbare laadpalen verspreid over al deze gemeenten.

Voor Kaag en Braassem bijvoorbeeld betekent dit dat er zo'n vijftig bijkomen. "Bezitters van elektrische auto's zijn straks gegarandeerd van een laadplek op maximaal 200 meter van hun woning. Dat is nu nog 250 meter", laat de gemeente weten.

Het gaat om volledig groene stroom die is opgewekt door lokale windmolens en zonnepanelen. De palen kunnen pieken en dalen in het stroomnet opvangen. Dat is belangrijk, want in sommige delen van het Groene Hart is het stroomnet (nog) niet klaar voor de grote energietransitie.

De kosten voor een laadbeurt: 31 cent per kilowattuur. Dat komt neer op een kilometerprijs van zo'n 5 cent. "Een redelijk zuinige benzineauto die 6 liter per 100 kilometer verbruikt kost bij een literprijs van 1,72 euro ongeveer 0,10 euro per kilometer", vergelijkt de ANWB. Inwoners kunnen de palen aanvragen via laadpaalnodig.nl.