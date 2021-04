Een onbekende man heeft begin deze maand kinderen aangesproken in Boskoop en Waddinxveen en hen "ongepaste voorstellen" gedaan, meldt de politie donderdag.

Twee kinderen waren vrijdag 2 april in het Gouwebos tussen Waddinxveen en Boskoop aan het spelen, toen de man hen aansprak en "ongepaste voorstellen" deed. Vervolgens maakte hij zich uit de voeten. Het voorval vond plaats tussen 11.30 en 12.30 uur.

Een dag later vond rond 17.00 uur een soortgelijk voorval plaats in de omgeving van de Zuidelijke Rondweg in Waddinxveen. Ook hier sprak een man twee spelende kinderen aan met een ongepast voorstel, om er weer direct vandoor te gaan.

In beide gevallen ging het om een witte man die mogelijk een groene of grijsblauwe broek droeg. De politie is op zoek naar getuigen.