In de regio rond Alphen aan den Rijn en Gouda wordt relatief gezien het minst gebruik gemaakt van de coronasteun in vergelijking met de rest van de Randstad. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Local Focus.

In de regio Oost-Zuid-Holland, waar Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Gouda, Bodegraven, Waddinxveen, Krimpenerwaard onder vallen, is in 2020 gemiddeld 1.460 euro steun per werknemer betaald. Hierbij is het totale bedrag van de regio door het aantal banen gedeeld.

In alle omliggende regio's is dit hoger. Eerder verklaarde het UWV dat dat deels komt omdat deze regio goed vertegenwoordigd is in sectoren waar de schade meevalt, zoals logistiek en zorg.

In de regio Utrecht, waar Woerden onder valt, is het bedrag 1.626 euro.