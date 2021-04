Fatima Achahboun volgt Lisette Godart op als raadslid van Nieuw Elan, de grootste partij van Alphen. Godart verhuist naar Haarlem.

Achahboun is sinds oktober 2020 raadscommissielid voor Nieuw Elan. "Fatima is al jaren actief lid bij ons in de vereniging en bij de fractie. In het dagelijks leven is Fatima re-integratiecoach. Ze is een prima opvolgster van Lisette", zegt fractieleider André de Jeu van Nieuw Elan.

"Ik doe dit met pijn in mijn hart. Ik keer terug naar mijn geboortestad Haarlem en mag dan niet in de raad van Alphen aan den Rijn zitting hebben", aldus Godart. Ze kwam na de verkiezingen in 2018 in de gemeenteraad.