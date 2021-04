Wethouder Gerard van As (Ruimte) stelt dat Alphen aan den Rijn tot "zeker 2060" vooruit kan met de woningbouw als de gemeente groen licht krijgt om op polder Gnephoek te bouwen. Dat zei de wethouder maandag in EenVandaag.







Als Alphen aan den Rijn er groen licht voor krijgt, kan de gemeente volgens wethouder Gerard van As (Ruimte) zeker tot 2060 vooruit met woningbouw in polder Gnephoek (Alphen-Noord).

Van As ziet in de Gnephoek kansen voor "duizenden woningen" om zo het woningtekort, dat een landelijk probleem is, in de gemeente op te lossen. De wethouder wil wel vaart maken met de bouw van nieuwe woningen. "Vooral jongeren hier zijn woedend. Aan hen valt niet meer uit te leggen dat het zo langzaam gaat."

De provincie Zuid-Holland wil dat Alphen aan den Rijn eerst nog jaren binnenstedelijk blijft bouwen. Er zitten ook nog vele appartementen in de planning, maar gezinswoningen (met tuin) zouden volgens Van As vooral in de polder gebouwd moeten worden.

Onlangs zat de provincie met Alphen aan de Rijn aan tafel om afspraken te maken over de bouw in Gnephoek, maar provinciebestuurder Anne Koning toonde zich weinig toeschietelijk. Ze vindt dat gemeenten beter binnenstedelijk kunnen wonen, omdat daar al voorzieningen zijn.