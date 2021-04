In het Groene Hart zijn in een jaar tijd 2.640 coronaboetes uitgedeeld. Met 520 is Gouda de koploper. In alle gemeenten zijn de meeste boetes (1.755) uitgedeeld voor het negeren van de avondklok.

Dat blijkt uit cijfers van de politie die dinsdag zijn uitgesplitst door databureau LocalFocus. Daaruit komt ook naar voren dat behalve in Oudewater overal ook waarschuwingen zijn uitgedeeld. Opgeteld gaat het om 642 gevallen, de meeste (221) in de gemeente Krimpenerwaard.

Na Gouda is Alphen aan den Rijn met 458 boetes tweede in de regionale ranglijst. De andere tien gemeenten blijven daar (ver) onder. Oudewater is hekkensluiter met 44 boetes. Verhoudingsgewijs voert Montfoort de lijst aan met 7,7 boetes per duizend inwoners, gevolgd door Gouda (7,1). Landelijk zijn 113.000 coronaboetes uitgedeeld.

Naast het negeren van de avondklok zijn in de meeste gemeenten begin dit jaar ook veel boetes uitgedeeld voor het negeren van de noodverordeningen die burgemeesters uitvaardigden met het oog op mogelijke rellen in de avonduren. Het gaat om in totaal 543 boetes.

In veel kleinere aantallen werden boetes uitgedeeld voor het niet voldoende afstand houden, groepsvorming en de mondkapjesplicht in onder meer het openbaar vervoer.