De Alphense vrijwilligers waren verbaasd toen KWF vorige week besloot de Alphense SamenLoop voor Hoop af te zeggen. Momenteel wordt nagedacht over een alternatief.

"Elke twee jaar trok de Samenloop in Alphen aan den Rijn tweeduizend deelnemers, het was echt een happening", zegt voorzitter Caroline Blom. "We wilden net starten met de voorbereidingen voor 2022", zegt Blom. "Op maandag tekende ik nog een contract, dinsdag hoorden we dat de SamenLoop niet meer wordt gehouden."

De SamenLoop voor hoop was een 24-uurs wandelestafette die in meerdere plaatsen in Nederland werd gehouden. In teams werd gewandeld om geld in te zamelen voor kankerbestrijding. De laatste keer werd in Alphen aan den Rijn meer dan een ton opgehaald voor het goede doel. Vorige week besloot KWF het evenement te schrappen vanwege "de relatief hoge kosten van een Samenloop".

"Niemand zag het aankomen", zegt bestuurslid Jaap Spaargaren. "Het is zo'n hartverwarmend evenement. Samen je verdriet delen, de saamhorigheid, je komt met elkaar in een warm bad. Mensen keken er naar uit. Ik ben zelf mijn vrouw verloren aan kanker. Als ik denk aan die wandeling rondom de vijver, in het donker met de fakkels, dan houdt niemand het droog. Indrukwekkend."

Spaargaren is niet te spreken over het besluit van KWF. "Wij hebben KWF altijd verdedigd, toen gezegd werd dat er bij deze organisatie teveel geld aan de strijkstok bleef hangen. Nu blijkt dus dat dat zo is. Het is puur een geldkwestie, dat is niet uit te leggen aan de mensen."

Blom wil "niet in negatieve emoties blijven hangen". "Ik heb plannen voor een alternatief. Laten we er een mooi Alphens evenement van maken."