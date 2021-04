Het Stationsplein in Bodegraven heeft sinds vrijdag een regenboogpad. Dat is een veelkleurig soort zebrapad, bedoeld als steunbetuiging aan de lhbti-gemeenschap.

Wethouder Dirk-Jan Knol opende het pad samen met Tim Baelde, die daarmee de lhbti-groep in Bodegraven-Reeuwijk vertegenwoordigde

"Op die manier komen veel mensen ermee in aanraking. We willen laten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in onze gemeente en dat iedereen moet worden geaccepteerd zoals hij of zij is", aldus Knol.