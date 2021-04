De omstreden 40 meter hoge woontoren aan de Sacharovlaan in Alphen aan den Rijn mag er komen. Dat heeft de gemeenteraad gezegd, ondanks het protest van de buurt.

Het grote kantoorgebouw op de hoek, dat er nu staat, wordt vervangen door een wooncomplex met 190 appartementen. Het pand is onverhuurbaar gebleken en de woningnood in Alphen is groot. De Alphense raadscommissieleden vinden het om die reden een goede ontwikkeling.

De buurt ziet niets in de nieuwe woontoren. Vorig jaar kwamen de directe omwonenden al in opstand omdat ze zich ingebouwd voelden. Bewoners van het Da Vinci-gebouw aan de overkant spraken ook hun onvrede uit.

Volgens Ank de Groot (RijnGouweLokaal) gaat het om een "heel behoorlijke verhoging" ten opzichte van de oorspronkelijke 17 meter. Ze vraagt zich af of het niet anders kan. Iets verderop ligt het NS-parkeerterrein dat Q-Park exploiteert en altijd zo goed als leeg is.

Het voorstel om daar iets te doen, lijkt echter niet haalbaar, zegt wethouder Gerard van As (Ruimtelijke Ontwikkeling, Nieuw Elan). "We hebben regelmatig met NS contact gehad. Maar ze zijn er nauwelijks toe te bewegen hierover te praten."