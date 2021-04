Voor de overval op een Alphense telefoonwinkel op 10 november vorig jaar zitten inmiddels drie verdachten vast. Zij zijn verantwoordelijk voor meer misdrijven, denken de politie en het Openbaar Ministerie.

De politie heeft dinsdag een twintigjarige Amsterdammer aangehouden voor betrokkenheid bij de overval op de T-Mobile telefoonwinkel aan de Van Mandersloostraat, meldde de politie donderdagochtend. Het OM meldt dat nog twee verdachten achter de tralies zitten. Dat zijn twee Amsterdammers van beiden 26 jaar.

Een van hen zou vrijdag in Den Haag voor de rechter komen vanwege de overval in Alphen aan den Rijn, maar deze nog niet inhoudelijke zitting is inmiddels geschrapt. "Deze verdachte zit namelijk ook al in voorarrest vanwege een andere strafzaak en de geplande pro-formazitting is meestal vooral bedoeld om dat voorarrest te verlengen. Je kunt formeel niet vanwege twee zaken tegelijk in voorarrest zitten. Daarom is die zitting over de overval in Alphen aan den Rijn afgeblazen", legt een woordvoerder van het OM uit.

Meerdere overvallers drongen op 10 november rond 11.00 uur de telefoonwinkel binnen en bedreigden medewerkers met een vuurwapen. Ze hadden het voorzien op gloednieuwe telefoons, vermoedelijk omdat er net nieuwe modellen waren gelanceerd (iPhone 12) en T-Mobile die al in de winkel had. Het duo ging er met twee tassen én een koffer vandoor. Er vielen geen gewonden.

Agenten in kogelwerende vesten kamden het centrum van Alphen aan den Rijn uit, maar de verdachten werden niet meer gevonden. De recherche kwam de twintigjarige verdachte op het spoor in een onderzoek naar de overval op een telefoonwinkel in Beverwijk op 17 oktober 2020.

Bij de overvallen waren meerdere daders betrokken en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.