Het Groene Hart heeft er sinds dinsdag twee nieuwe sneltestlocaties voor medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang bij. De sneltestlocaties bevinden zich in Bergambacht en Bodegraven.

De sneltestlocatie in Bergambacht is gevestigd in OBS Kiezel en Klei, die in Bodegraven in IKC Schatrijk.

Op deze locaties kan iedereen die in de betreffende gemeente in het primair of voortgezet onderwijs en kinderopvang werkzaam is zich laten testen. Scholen en kinderopvanglocaties ontvangen bericht van de GGD Hollands Midden als hun medewerkers hiervan gebruik kunnen maken.

Medewerkers kunnen zich zonder afspraak en voor aanvang van de werkdag vanaf 7.00 uur laten testen. Als zij in quarantaine zitten, kunnen ze zich hier alleen op of na dag vijf laten testen. De GGD gebruikt een antigeensneltest, zodat de uitslag na vijftien minuten bekend is.

GGD Hollands Midden opent dinsdag ook een sneltestlocatie in Leiderdorp. Donderdag volgt Teylingen.