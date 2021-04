In zes garageboxen aan de Reijerskoop in Boskoop woedt zondagmiddag een grote brand. Daarbij komt veel zwarte rook vrij. Mogelijk is er ook asbest vrijgekomen.

De brand brak rond 13.00 uur uit, waarschijnlijk bij of door elektrische scooters, meldt de brandweer. De brand is inmiddels onder controle.

Mogelijk is "zeer lokaal" asbest op het perceel terechtgekomen. De brandweer onderzoekt of dat het geval is.

Vanwege de brand is de weg dicht tussen de Goudse Rijweg en de Middelburgseweg.