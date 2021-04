De brandweer is zondagochtend uitgerukt naar de penitentiaire inrichting (PI) aan de Eikenlaan in Alphen aan den Rijn, omdat een gevangene in zijn cel een prullenbak in brand had gestoken.

Het incident vond rond 7.30 uur plaats. Het vuur werd snel geblust door de sprinklerinstallatie. De brandweer deed een nacontrole en verrichtte metingen. Niemand raakte gewond

De gevangenisdirecteur gaat aangifte doen tegen de gedetineerde.

Het is niet voor het eerst dat er brand woedt in de PI Alphen. Afgelopen juli stichtte een gevangene brand in zijn cel. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis. Ook in maart 2019 stichtte een gevangene brand.