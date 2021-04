Zo'n 150 mensen zijn in Alphen aan den Rijn per abuis ingeënt met een dubbele dosis van het AstraZeneca-vaccin. Het gaat om patiënten die voor vaccinatie tegen COVID-19 waren opgeroepen door een huisartsenpraktijk en die zijn ingeënt in zalencentrum De Bron.

Ontvangers van een dubbele dosis zijn zaterdag gebeld en hebben het advies gekregen om bijwerkingen direct te melden. Alle 150 gevaccineerden zijn inmiddels door de huisartsenpraktijk Prelude op de hoogte gesteld. Het gaat om 63- en 64-jarigen die afgelopen dagen aan de beurt waren om een prik te halen bij de huisarts.



Huisarts Ruud Gebel vindt het verschrikkelijk dat er een dubbele dosis van het toch al omstreden vaccin is toegediend. "Je schrikt natuurlijk enorm. Het vaccin heeft toch al een naam. Wij hebben meteen aan de mensen onze excuses aangeboden. En ook meteen het RIVM, AstraZeneca en het bijwerkingencentrum Lareb geïnformeerd."

Gebel zegt de komende dagen uit te zoeken hoe de fout heeft kunnen gebeuren. Wat nu het vermoeden is, is dat er met kleinere spuitjes is gewerkt waardoor er een dubbele dosis is gezet. "Dat had natuurlijk niet moeten gebeuren", aldus de Alphense huisarts.

Niet schadelijk en geen extra bijwerkingen

Volgens richtlijnen van het RIVM en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is een dubbele dosis niet schadelijk en geeft het ook niet meer bijwerkingen. Wel kan de prikplek pijnlijker zijn, omdat er immers een dubbele hoeveelheid is ingebracht.

"Veel mensen vonden het natuurlijk vervelend maar waren wel gerustgesteld toen wij aangaven dat het verder geen negatieve gevolgen hoeft te hebben. Het betekent overigens niet dat deze groep mensen geen tweede prik meer hoeven te halen. Dat moet alsnog", legt Gebel uit. De huisartsenpost in Alphen aan den Rijn is inmiddels op de hoogte gebracht en bereikbaar voor vragen over de dubbele dosis.