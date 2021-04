Bedrijven uit de Leidse binnenstad die daar moeten wijken voor woningbouw zijn van harte welkom op Alphens grondgebied. Wethouder Gerard van As (Economie) biedt hen plek aan in de Oude Groenendijkse- en Barrepolder, tussen Benthuizen, Hazerswoude en Zoeterwoude in.

Dat is een polder van zo'n 30 hectare vlak bij de brouwerij van Heineken, die ooit is aangewezen als bedrijventerreinlocatie.

Leiden heeft een groot tekort aan binnenstedelijke woningbouwlocaties. Eén van de oplossingen is het uitplaatsen van bedrijven. En dus heeft Van As in "een goed gesprek" met de burgemeester en twee wethouders van Leiden deze polder aangeboden.

"Daar zouden ze naar kijken. Economie is gemeentegrensoverstijgend, dus het is fijn als we zo Leiden uit de brand kunnen helpen. Het is een win-winsituatie, want voor Alphen zorgt dit voor meer werkgelegenheid."

Alphen blijft ondanks de coronacrisis een populaire vestigingsplaats. Inmiddels zijn ook de laatste drie beschikbare plekken op bedrijventerrein De Schans II vergeven, zegt Van As. Bakkerij Visser neemt één kavel in, de andere twee plekken gaan naar een autobedrijf en een bedrijf dat zich bezighoudt met toelevering. Op De Schans II komt ook een nieuw hotel van Van der Valk.